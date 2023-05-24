"انتخابات مشحونة".. المنافسة المحتملة بين ديسانتيس وترامب تشعل حسابات السباق إلى البيت الأبيض

سيعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، ترشحه لخوض سباق الرئاسة الأميركية للعام 2024، الأربعاء خلال حديث مباشر عبر "تويتر" مع رجل الأعمال إيلون ماسك، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.



Advertisement وكان ديسانتيس قد فاز في انتخابات عام 2018 ليكون حاكما لولاية فلوريدا، بعدما تلقى دعم دونالد ترامب الذي كان وقتها رئيسا للولايات المتحدة. وكان ديسانتيس قد فاز في انتخابات عام 2018 ليكون حاكما لولاية فلوريدا، بعدما تلقى دعم دونالد ترامب الذي كان وقتها رئيسا للولايات المتحدة.



خبر ترشح ديسانتيس المتوقع أثار تساؤلات بشأن طبيعة المنافسة في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة.



وتوقع جي. دي. جوردن المتحدث السابق باسم البنتاغون خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، مستشار الأمن القومي خلال إدارة ترامب في حديث لـ "الحرة" أن يرى "دورة انتخابات رئاسية مشحونة وشديدة الاستقطاب".



وقال جوردن إن الرئيس السابق دونالد ترامب يتصدر حاليا المجال الجمهوري في معظم الاستطلاعات الرئيسية، رغم أن هناك كثيرا من الوقت المتبقي قبل أن يبدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم العام المقبل.



ويتوقع جوردن أن يُدعم الحزب الجمهوري ترامب، نظرا لأن الحزب يرغب في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوحدة مع التركيز على استعادة البيت الأبيض، بالإضافة إلى فرعي الكونغرس وانتخابات الولاية والانتخابات المحلية.



وعن موقف الحزب الديموقراطي، قال جوردن إن "الديموقراطيين يواجهون تحديا داخليا من روبرت كينيدي جونيور العضو الأكثر شهرة في السلالة السياسية المفضلة في أميركا منذ 50 عاما. ورغم أنني لا أعتقد أن كينيدي جونيور لديه فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، إلا أنه يمكنه قيادة الحزب لتعقيد جهود إعادة انتخاب ترامب".



وانتخب ديسانتيس، الضابط السابق في البحرية الأميركية، بشق الأنفس في العام 2018، ليكون حاكما لولاية فلوريدا في جنوب شرق البلاد بعدما تلقى دعم ترامب الذي كان رئيسا يومها، وفقا لـ"فرانس برس".



لكنه منذ ذلك الحين نأى بنفسه عن الرئيس السابق وزاد من شعبيته من خلال مواقفه المحافظة جدا على صعيد التربية او الهجرة، بحسب الوكالة.



طريق ديسانتيس إلى البيت الأبيض يعرقله عوائق كثيرة بحسب الوكالة، التي أوضحت أن الحاكم البالغ 44 عاما، والذي يراهن عليه كثير من المحافظين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد إعادة انتخابه حاكما لفوريدا في كانون الاول 2022، يتخلف كثيرا عن ترامب، الذي أعلن ترشحه رسميا، في 16 كانون الاول الماضي، على ما تظهر الكثير من استطلاعات الرأي.



وبحسب "فرانس برس" ، تواجه سانتوس أزمة أخرى أمام ترامب، وهي افتقاره للكاريزما والحضور.



وكان ديسانتيس موضع هجوم شديد من ترامب، رغم تأييد الأخير له في حملته الانتخابية للفوز بمنصب حاكم فلوريدا أول مرة.



وفي تجمع انتخابي في بنسلفانيا، في بداية نوفمبر الماضي، سخر ترامب من ديسانتيس وأطلق عليه اسم "رون دي سانكتيمونيوس"، وهي كلمة تعني "التظاهر بالورع".



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه أطلق هذا الاسم بعد أن نشرت زوجة ديسانتيس مقطعا يلمح إلى أنه "مرسل من الله" من أجل حرية الأميركيين.



وقال ترامب للصحفيين إن ديسانتيس لا ينبغي أن يفكر في دخول السباق الرئاسي، وحذره من أنه سوف يتحدث عن أشياء "لن يكون (ديسانتيس) مسرورا للغاية بها". وقال: "أعرف عنه أشياء أكثر من أي شخص آخر، ربما بخلاف زوجته".





ويأتي النقاش حول شكل المنافسة بين ترامب وديسانتيس، في الوقت الذي يحتشد فيه الديمقراطيون حول الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي أعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية.



وفي حديث لموقع "الحرة"، قال الديمقراطي الذي عمل سابقا مساعدا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، وتحول إلى العمل ضمن جماعة ضغط، جيم مانلي، إنه في ظل عدم وجود أسماء ديموقراطية بارزة بخلاف بايدن، يبقى هو المنافس الأساسي الجاد لإعادة ترشيحه، ولذلك فإن النخب الحزبية ليس لديها الكثير لتفعله في الساحة الرئاسية، لكنها ستحدد كيفية خوض المنافسة ضد خصمها في الخريف المقبل، وتفكر في أي من المرشحين الجمهوريين الأوائل الذين من المرجح أن تهزمهم في الانتخابات العامة.



وقد ترشح حتى الآن في المعسكر الديموقراطي فقط الكاتبة ماريان وليامسون، وروبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، في مواجهة بايدن، لكن فرص نيلهما بطاقة الحزب الديموقراطي ضئيلة للغاية، بحسب "فرانس برس".



وقال مانلي: "بناءً على ما رأيته خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع اقترابه من الترشح، أعتقد أن ديسانتيس أضعف". وتابع: "وسيكون من الأفضل للديمقراطيين أن يخوضوا الانتخابات ضده بدلا من ترامب".



وأضاف: يقول بعض الديمقراطيين إنه من السابق لأوانه معرفة من هو الأقوى، لكنني أعتقد أن ترامب لن يترك أي فرصة لمهاجمة ديسانتيس والفوز عليه.



وأوضح أن "الديمقراطيين لديهم سبل واضحة للتنافس ضد أي من المرشحين"، في ما يتعلق بحقوق الإجهاض، لكن في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، أشار إلى أن الديمقراطيين لديهم "بالتأكيد حجة أقوى ضد ديسانتيس"، الذي دعا إلى خصخصة تلك البرامج ورفع سن التقاعد في الماضي.





الى ذلك ، قال أستاذ العلوم السياسية مدير الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن تود بيلت، لموقع "الحرة" إن "الحزب الجمهوري والجمهوريين بشكل عام سيدعمون ترامب، لأن ديسانتيس لم يكن سوى استمرار لسياسة ونهج ترامب في الحكم وحتى شخصية ترامب، لكنه ليس ترامب".



ورأة بيلت أن ديسانتيس يراهن على فوزه من خلال فرضية عدم خوض ترامب للانتخابات سواء بسبب أوضاع قانونية أو أوضاع صحية.



لكن بشكل عام، يعتقد بيلت، أن ترامب سيكون هو المفضل الأكبر لدى الجمهوريين والحزب الجمهوري، خاصة بسبب قاعدته الشعبية الكبيرة، موضحا أن الإحصاءات تشير إلى أنه يتمتع بدعم حوالي 34 إلى 40 في المئة من الأصوات الانتخابية للجمهوريين في معسكره الذين سيصوتون له في الانتخابات التمهيدية تحت أي ظرف".



أما بالنسبة لباقي الأصوات التي تبلغ حوالي 65 في المئة، فقال بيلت إن ديسانتيس سيحاول المنافسة عليها، مثل باقي المرشحين الآخرين.



وأوضح بيلت أنه في الانتخابات التمهيدية، لا يحتاج المرشحون إلى أغلبية، بل يحتاجون فقط إلى الفوز بفارق صوت واحد.



وأشار بيلت إلى "ضعف" موقع ديسانتيس، قائلا إنه كان متقدما في استطلاعات الرأي حتى قام بجولة عالمية ووطنية لم تكن في صالحه وأضعفت موقفه.



وبالنسبة لموقف الديموقراطيين، قال بيلت أعتقد أن الديموقراطيين ليسوا مستعدين حاليا لمواجهة ترامب للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، وأعتقد أن هذا هو ما يتوقعونه حاليا.



وقال إن الحزب الديموقراطي يراهن على مكسب بايدن بسبب تخوف الناخبين من عودة ترامب، وهذه فرضية لا يمكنهم بناء الفوز عليها.



وأضاف أنه من دون دفع الحزب الديموقراطي بوجوه قيادية جديدة، ستكون المنافسة شديدة الصعوبة أمام الحزب الجمهوري. (الحرة)