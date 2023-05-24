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عربي-دولي

بعد ضمان حصولها على مقاتلات من طراز "إف- 16".. كييف تكشف حقيقة بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:24
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نفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية الأنباء عن بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" الأميركية.

ونفى المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيهنات، التقارير التي تفيد بأن الطيارين الأوكرانيين يتلقون تدريبات بالفعل على قيادة طائرات مقاتلة من طراز "إف 16".
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وأضاف المسؤول العسكري الأوكراني في تصريحات لوسائل اعلام اوكرانية إن التحضير للبرنامج لا يزال مستمرا. وإن الاستعدادات لبرنامج التدريب لا تزال جارية.
 
ولفت إلى أن ممثلي القوات الجوية الآن موجودون الآن في البلدان التي تقدم التدريب "لدراسة كيفية سير العملية لكن الطيارين أنفسهم لم يصلوا بعد".

رويدا رويدا تقترب أوكرانيا من تحقيق مطلبها المتمثل في اقتناء مقاتلات إف-16، التي تقول إنها الأكثر فعالية من المقاتلات التي تحوزها حاليا وتعود إلى الحقبة السوفيتية.

وفي أحدث الخطوات على طريق إدخال مقاتلات إف-16، ضمن أسلحة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قالت بولندا، الثلاثاء، إنها مستعدة لتدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات الأميركية الصنع، بعد أن أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر.
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