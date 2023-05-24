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عربي-دولي

هفوة جديدة لبايدن.. بيلوسي أنقذت الاقتصاد "قبل أن تولد" (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2023 | 03:25
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هفوة جديدة للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهذه المرة اقتصادية عندما قال إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1929، وهي لم تكن ولدت بعد.
وخلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات، قال بايدن: "... بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير. تمرير قانون الرعاية الميسرة. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأميركية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون خفض التضخم. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير".

وسارعت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلقف هذه الهفوة وسخر مغردون على "تويتر" من تصريح الرئيس الأميركي، لا سيما أن بيلوسي ولدت في آذار 1940، و"الكساد الكبير" انتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينها من العمر عاما واحداً!
 
 
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