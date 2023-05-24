مع اقتراب جولة الإعادة.. كيف ستتعامل واشنطن مع نتيجة الانتخابات التركية؟

بينما تستعد تركيا لجولة الإعادة في 28 أيار، والتي يتفق الخبراء على أنها الانتخابات الرئاسية الأكثر أهمية في الذاكرة الحديثة، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة الخارجية التركية مستمرة.

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وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "فإن التنافس الذي اعتبره العديد من الأتراك اختيارًا بين العلمانية والإسلاموية، لم يسفر عن نتائج محددة في 14 أيار، مما منح الناخبين أسبوعين آخرين للاختيار بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو. لم يحصل أردوغان، الذي حكم البلاد وساهم في تحول سياستها الداخلية والخارجية على مدى العقدين الماضيين، ولا مرشح المعارضة كليجدار أوغلو، على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى".

وتابع الموقع، "تمت مراقبة الانتخابات الدائرة في الدولة العضو في الناتو عن كثب في كل أنحاء العالم، بما في ذلك واشنطن، حيث يبدو أن البعض واثق من أن انتصار المعارضة يمكن أن يعيد في النهاية علاقات تركيا المتوترة مع الغرب. على هذا النحو، سيؤدي عزل أردوغان إلى تغيير المسار في بلد ابتعد عن الغرب كما وسيؤدي إلى طي صفحة الديمقراطية الليبرالية. في الواقع، فإن الآمال في إعادة العلاقات الكاملة تحت قيادة مختلفة، لا سيما مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تعتبر تركيا شريكًا وحليفًا استراتيجيًا، هي في غير محلها. في حين أشار كليجدار أوغلو إلى أنه سيتبع نهجًا أكثر إيجابية تجاه الشركاء الغربيين، فإن مثل هذه التوقعات العالية في واشنطن وعواصم غربية أخرى لا تأخذ في الحسبان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 أيار وتداعياتها، ولا الموقف السياسي غير المستقر لكليجدار أوغلو كزعيم لقوى التحالف الست".

وأضاف الموقع، "في حين أن أردوغان لم يحقق عتبة تحقيق نصر كامل، احتفظ تحالف الشعب، بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه والذي يضم حزب الحركة القومية المتطرف، بالأغلبية في مجلس النواب التركي. وعلى الرغم من تحول تركيا إلى نظام حكم رئاسي في عهد أردوغان، وهي خطوة سمحت لرجل تركيا القوي بتمديد حكمه وتخفيف القيود على سلطته التنفيذية، فإن فوز تحالف أردوغان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة له تداعيات مهمة".

وتابع الموقع، "أولاً، يتوقع بعض المحللين أن فوز تحالف الشعب قد يدفع المزيد من الناخبين إلى دعم أردوغان من أجل تجنب عدم الاستقرار السياسي والحكم المتصدع الذي سيحققه فوز كليجدار أوغلو المحتمل في جولة الإعادة. وأعلن المرشح الرئاسي سنان أوغان، الذي حصل على ما يقرب من 5 في المائة من إجمالي الأصوات، تأييده لأردوغان، مما قلل من فرص كليجدار أوغلو. ثانيًا، إذا تم انتخاب كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، فسيواجه أغلبية برلمانية معادية مؤلفة من قوى موالية لأردوغان وقومية متطرفة يمكن توقع أن تفعل كل ما في وسعها لعرقلة كل من الأجندة الداخلية والخارجية للرئيس المنتخب حديثًا".

وبحسب الموقع، "علاوة على ذلك، من المهم أن نتذكر أن كليجدار أوغلو قد رُشح كمرشح للمعارضة بعد عملية طويلة ومعقدة بين عدة أحزاب متحدة في الرغبة في الإطاحة بأردوغان. في حين أن هذه الوحدة ربما تكون قد دفعت كليجدار أوغلو إلى مركز الصدارة في السباق، إلا أنه من غير الواضح مدى وصلابة الدعم السياسي الذي سيحصل عليه إذا تم انتخابه. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت نفس القوى التي دعمته وميولها الأيديولوجية ستشكل عائقاً له في ما يتعلق بمسار السياسة الخارجية".

وتابع الموقع، "والأهم من ذلك، الوقوع في فخ التوقع غير الواقعي بأن تغيير القيادة سيسمح للولايات المتحدة بأن تجعل تركيا تتماشى مرة أخرى مع حلف شمال الأطلسي ويتغاضى الحلفاء الغربيون عن القضايا الهيكلية الأعمق في العلاقات التي كانت موجودة دائمًا. تتجاهل هذه النظرة المتفائلة التحول التدريجي، بل الدائم، للاستراتيجية التركية الكبرى والسياسة الخارجية في ظل حكم أردوغان. وتوصل المسؤولون والخبراء الأميركيون إلى الاعتراف بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا في حالة محفوفة بالمخاطر. وتزايدت قائمة القضايا على مدى السنوات الماضية. وتشمل بعض القضايا الأكثر إلحاحًا علاقات تركيا العسكرية والاقتصادية العميقة مع روسيا، والدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا، والتوترات المتزايدة بين اليونان وتركيا، والتراجع الديمقراطي التركي".

وأضاف الموقع، "إن خطاب أردوغان المناهض للغرب وخياراته السياسية ليست مجرد مؤشر على نفوره الشخصي من الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي أو رغبته في فصل تركيا عن الغرب، ولكنه مظهر من مظاهر الرؤية، التي يشاركها حلفاء أردوغان المحليون وخصومه على حد سواء، لتركيا كقوة عظمى. إن الشك المتمثل في "خسارة" شريك أو حليف استراتيجي مثل تركيا أعمى الكثيرين، وتركهم في حالة جهل بشأن حقيقة أن تركيا "فُقدت" منذ وقت طويل. يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم وتعديل سياستها تجاه تركيا بغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في 28 أيار".

وبحسب الموقع، "من الواضح أن تعديل السياسة يجب أن يبدأ بحساب وقبول صادقين لحقيقة أن تركيا، رغم كونها حليفًا رسميًا في الناتو، لم تعد حليفًا فعليًا يمكن الوثوق به أو الاعتماد عليه تمامًا. ويعد تعديل وضع تركيا وتقليل الاعتماد الاستراتيجي على الاحتياجات الأمنية والعسكرية الأميركية خطوة أولى مهمة في إعادة تعريف العلاقة الثنائية وتخفيف المخاطر التي تأتي مع التطور المستمر لمسار تركيا الجديد. يجب على حكومة الولايات المتحدة مراجعة حالة القواعد العسكرية وعمليات الانتشار الأميركية في تركيا واستكشاف طرق لتنويع أو تقليل هذه الالتزامات في محاولة لتقليل الاعتماد الاستراتيجي على تركيا. كما ويجب قطع المساعدة الأمنية الأميركية، ووضع قيود جديدة على مبيعات الأسلحة إلى تركيا".

