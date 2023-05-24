لافروف: زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا ستؤدي لحرب نووية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب نووية، مشيراً إلى أن دول الناتو أصبحت في الواقع جزءا من الصراع في أوكرانيا.كما شدد على أن الغرب ينظر إلى روسيا والصين على أنهما خصمان استراتيجيان وتهديد قائم.وقبلها، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة تخشى الاعتراف بها كطرف فعال في النزاع الأوكراني، كي لا تنكشف حقيقة استخدامهم كييف كوسيلة لتلبية مصالحهم الخاصة، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية.وتعليقا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تشجع الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية لكنها تترك لكييف الحق في اتخاذ القرار بهذا الشأن، قالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إنهم يخشون.. من الاعتراف بهم كدولة تشارك في هذا الصراع وليس فقط كمراقب أو كوسيط، ولكن كدولة فعالة وأكثر نشاطًا بكثير من نظام كييف نفسه، أي أنها الجانب الذي يستخدم نظام كييف لمصالحه الخاصة".