هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة.. وارقام الفارين من المعارك كبيرة

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يسود هدوءٌ حذر في السودان، في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.وشهد اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار خروقات واشتباكات متفرقة وتحليقا للطائرات الحربية في سماء الخرطوم.من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة حتى الآن.وذكر غراندي في حسابه على "تويتر" أن الكثير من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان عبروا حدود تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.وأضاف: "مساهمات المانحين في خطة الاستجابة للاجئين ما زالت شحيحة. نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المستضيفة للاجئين".