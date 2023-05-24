بيع أحد معالم "نيويورك" في المزاد مقابل 161 مليون دولار

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بعد أقل من شهرين على تعثر مزاد على مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك، أسفر مزاد جديد عن بيع هذا المَعلَم الرمزي لقاء 161 مليون دولار لمجموعة مشترين يقودهم المطوّر العقاري جيف غورال، على ما أعلنت الشركة المنظمة.وأقيم المزاد في الهواء الطلق في جنوب مانهاتن، بحضور نحو 100 شخص، وسُجّل سبعة مشترين، بحسب ما أوضحت دار "مانيون" للمزادات لوكالة فرانس برس.وليس جيف غورال (80 عاماً) غريباً عن "فلاتيرون" إذ يمثل 75% من مالكي الوحدات في المبنى الذي يشبه المكواة.ويتألف "فلاتيرون بيلدينغ" من 22 طبقة تضم مكاتب، ويبلغ ارتفاعه 87 متراً، وهو يقع في وسط مانهاتن عند تقاطع شارع 22 و"فيفث أفينيو" وبرودواي، وعلامته الفارقة هي كونه على شكل مثلث.واستغرق تشييد "فلاتيرون" عامين وأُنجز بناؤه عام 1902، وتولى تصميمه المهندس المعماري دانيال بورنهام.وبيع المبنى للمرة الأولى لقاء 190 مليون دولار في 22 مارس الماضي لأحد المستثمرين بموجب أمر من قضاء نيويورك لتسوية نزاع بين مالكيه.لكنّ الشاري جايكوب غارليك من صندوق "أبراهام ترست" الاستثماري، لم يسدد الدفعة المقدّمة البالغة 19 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 24 اذار. (العربية)