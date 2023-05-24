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عربي-دولي

في انتخابات تركيا.. حزب معاد للمهاجرين يدعم منافس أردوغان

Lebanon 24
24-05-2023 | 06:30
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ألقى حزب تركي متشدد مناهض للمهاجرين بثقله وراء مرشح المعارضة الذي ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة المقررة نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف، دعمه لزعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، الذي سيواجه أردوغان الأحد المقبل.
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وقال إنه قرر دعم كليجدار أوغلو بسبب وعوده بإعادة ملايين المهاجرين إلى أوطانهم.

جاء إعلان أوزداغ بعد أيام فقط من تأييد سنان أوغان، صاحب المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار، أردوغان في جولة الإعادة.

حصل أردوغان على 49.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمائة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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