Advertisement

عربي-دولي

قائد فاغنر يحذر: روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لعام 1917

Lebanon 24
24-05-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1070284-638205309396806327.jpg
Doc-P-1070284-638205309396806327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن من أن روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لثورة 1917 وتخسر الحرب في أوكرانيا ما لم تتعامل النخبة بجدية مع الأحداث الدائرة.

وقال بريغوجن إن أوكرانيا تعد لهجوم مضاد يهدف إلى دحر القوات الروسية إلى حدود ما قبل 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
Advertisement

وأضاف أن أوكرانيا ستحاول محاصرة باخموت وشن هجوم في القرم.

وأشار في مقابلة نشرت عبر قناته على تطبيق تيليغرام إلى أنه "على الأرجح لن يكون هذا السيناريو في صالح روسيا، لذلك نحن بحاجة للاستعداد لحرب شاقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:09 | 2023-05-24
11:00 | 2023-05-24
10:00 | 2023-05-24
09:30 | 2023-05-24
09:00 | 2023-05-24
08:45 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website