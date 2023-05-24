قائد فاغنر يحذر: روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لعام 1917

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حذر قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن من أن روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لثورة 1917 وتخسر الحرب في أوكرانيا ما لم تتعامل النخبة بجدية مع الأحداث الدائرة.وقال بريغوجن إن أوكرانيا تعد لهجوم مضاد يهدف إلى دحر القوات الروسية إلى حدود ما قبل 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.وأضاف أن أوكرانيا ستحاول محاصرة باخموت وشن هجوم في القرم.وأشار في مقابلة نشرت عبر قناته على تطبيق تيليغرام إلى أنه "على الأرجح لن يكون هذا السيناريو في صالح روسيا، لذلك نحن بحاجة للاستعداد لحرب شاقة".