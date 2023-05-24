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عربي-دولي

تشاووش أوغلو: لجنة إعداد خطة التطبيع مع سوريا ستجتمع في الأيام المقبلة

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:00
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، إن لجنة إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة.

وأضاف الوزير: "في ختام الاجتماع في موسكو، قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه. ومن جانبنا، ستضم اللجنة نائب وزير الخارجية بوراك أكشابار وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. اللجنة ستكون رباعية الأطراف. في الأيام المقبلة، ستعقد اجتماعها وتبدأ العمل لوضع خارطة طريق".
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وذكر الوزير، أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا  إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص.

وقال: "يجري العمل على إرسال مجموعات جديدة منهم بوتيرة سريعة. الهدف هو إعادة اللاجئين الذين وصلوا إلى تركيا من مناطق سيطرة النظام (المناطق الخاضعة للحكومة السورية) إلى نفس المناطق. للقيام بذلك سنجري المفاوضات اللازمة". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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