مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: ما يحدث "مفجع"

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وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ما يحدث في السودان بأنه "مفجع"، ودعا مباشرة طرفي القتال إلى حماية المدنيين.وأوضح تورك أن مكتبه تلقى تقارير عن استخدام طائرات مقاتلة واشتباكات في العاصمة الخرطوم الليلة الماضية رغم وقف إطلاق النار.وقال تورك في إفادة صحفية في جنيف "كثير من المدنيين محاصرون فعلياً في مناطق تشهد قتالاً بلا هوادة".وأسفر القتال الذي اندلع في السودان قبل أكثر من شهر عن سقوط مئات المدنيين وأجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من العنف.