الحرس الثوري الإيراني يعلن سقوط مسلحين جنوب شرقي البلاد

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أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني سقوط مسلحين اثنين واعتقال ثالث جنوب شرقي إيران، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وقالت القوات البرية للحرس الثوري في بيان إن العناصر الثلاثة كانوا ضمن مجموعة مسلحة اتهمتها بـ"التخطيط لتنفيذ عمليات في جنوب شرق البلاد".وأضافت أنه جرت ملاحقة المجموعة المسلحة في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان قبل تنفيذ أي عمليات مخطط لها، مشيرة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات كانت بحوزة أفراد المجموعة.وأعلنت الشرطة الإيرانية الأحد، سقوط 5 من قوات حرس الحدود في اشتباك مع مسلحين بمنطقة سراوان في محافظة سیستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.