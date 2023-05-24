Advertisement

إقتصاد

أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد.. من هو؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1070311-638205391154497977.jpg
Doc-P-1070311-638205391154497977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خسر برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، بسبب مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي سوف يضعف الطلب على السلع الفاخرة.

وتضخمت ثروة مؤسس شركة "LVMH"، والتي تشمل علاماتها التجارية التابعة "لوي فيتون"، و"كريستيان ديور"، وغيرها العديد من السلع الفاخرة لمعظم عام 2023 مع ارتفاع أسعار أسهم الشركات الفاخرة الأوروبية.
Advertisement

ولكن مع اقتراب تاريخ نفاد الأموال الفيدرالية الأميركية، وعدم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص سقف الدين، تراجعت الأسهم يوم الثلاثاء، واستنفذت جزءا كبيرا من مكاسب "أرنو"، إذ انخفضت أسهم "LVMH" بنسبة 5% في باريس - وهي أكبر نسبة تراجع للسهم في أكثر من عام - وسط تراجع أوسع أدى إلى محو حوالي 30 مليار دولار من قطاع الرفاهية الأوروبي.

وحتى مع البيع، لا يزال الملياردير الفرنسي يمتلك ثروة صافية قدرها 191.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات". حيث أضاف 29.5 مليار دولار إلى ثروته حتى الآن هذا العام. (العربية)     


المصدر: العربية

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:09 | 2023-05-24
11:00 | 2023-05-24
10:30 | 2023-05-24
10:00 | 2023-05-24
09:30 | 2023-05-24
09:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website