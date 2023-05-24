26
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد.. من هو؟
Lebanon 24
24-05-2023
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، بسبب مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي سوف يضعف الطلب على السلع الفاخرة.
وتضخمت ثروة مؤسس شركة "LVMH"، والتي تشمل علاماتها التجارية التابعة "لوي فيتون"، و"كريستيان ديور"، وغيرها العديد من السلع الفاخرة لمعظم عام 2023 مع ارتفاع أسعار أسهم الشركات الفاخرة الأوروبية.
Advertisement
ولكن مع اقتراب تاريخ نفاد الأموال الفيدرالية الأميركية، وعدم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص سقف الدين، تراجعت الأسهم يوم الثلاثاء، واستنفذت جزءا كبيرا من مكاسب "أرنو"، إذ انخفضت أسهم "LVMH" بنسبة 5% في باريس - وهي أكبر نسبة تراجع للسهم في أكثر من عام - وسط تراجع أوسع أدى إلى محو حوالي 30 مليار دولار من قطاع الرفاهية الأوروبي.
وحتى مع البيع، لا يزال الملياردير الفرنسي يمتلك ثروة صافية قدرها 191.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات". حيث أضاف 29.5 مليار دولار إلى ثروته حتى الآن هذا العام. (العربية)
المصدر: العربية
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ100 ألف ليرة.. إنتبهوا لهذا الأمر!
13:37 | 2023-05-23
23/05/2023 01:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن رواتبكم.. إليكم ما كشفته "المالية"
15:25 | 2023-05-23
23/05/2023 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
Lebanon 24
القذائف تهزّ الضاحية.. التوتر كبير جداً وإطلاق الرصاص كثيف!
15:20 | 2023-05-23
23/05/2023 03:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تؤرق ليل بيروت.. شابٌ يتعرّض لإطلاق نارٍ في رأسه!
Lebanon 24
جريمة تؤرق ليل بيروت.. شابٌ يتعرّض لإطلاق نارٍ في رأسه!
15:04 | 2023-05-23
23/05/2023 03:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم
02:51 | 2023-05-24
24/05/2023 02:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:09 | 2023-05-24
بالصورة... لماذا اعتقلت "إسرائيل" 3 مظليين قرب الحدود مع لبنان؟
11:00 | 2023-05-24
تشاووش أوغلو: لجنة إعداد خطة التطبيع مع سوريا ستجتمع في الأيام المقبلة
10:30 | 2023-05-24
قائد فاغنر يحذر: روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لعام 1917
10:00 | 2023-05-24
بعد انتهاك الهدنة التاسعة.. هل يطيل اختلاف أجندة الجيش السوداني والدعم السريع أمد الحرب؟
09:30 | 2023-05-24
الحرس الثوري الإيراني يعلن سقوط مسلحين جنوب شرقي البلاد
09:00 | 2023-05-24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: ما يحدث "مفجع"
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
24/05/2023 18:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
24/05/2023 18:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
24/05/2023 18:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact