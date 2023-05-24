متى تصل مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا... ومن هي الدول التي يُمكن أنّ تُرسلها؟





وفي هذا الصدد طرح مراقبون أسئلة عن المدة التي سيستغرقها تسليم المقاتلة الأكثر استخداما حول العالم؟ ومن يقدمها؟ وما هي أبرز العقبات أمام استخدامها؟

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ووفق خبراء عسكريون فإن أوكرانيا تواجه عقبات لوجيستية لتشغيل هذه المقاتلات، كما أن تعليم الطياريين على التحليق والهبوط بأمان إن استغرق عدة أشهر فالقتال الحقيقي وتوظيف المقاتلة بساحة المعارك قد يستغرق سنوات.



متى يتوقع تسليم إف-16 لأوكرانيا؟



ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولاً لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.



وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.



أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأميركية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.



لكن مسؤولا أميركي آخر، قال لصحيفة "واشنطن بوست"، أسرع وقت للتدريب وتسليم الطائرات 18 شهرا.



أما شبكة "ABC News" الأميركية، فذكرت أن إجراءات جمع الطائرات من الحلفاء وجعلها صالحة للطيران ثم تسليمها مع قطع الغيار والذخيرة ستمتد في الغالب حتى عام 2024.



كم يستغرق التدريب؟



وتقول الشبكة الأميركية إن تدريب الطياريين الأوكرانيين سيجري في أوروبا وسيستغرق شهورًا حتى يكتمل، وأضافت أن تدريب المبتدئين وطواقم الصيانة لعمليات سيستغرق وقتاً طويلاً. تساؤلات عدة على مدار الأيام الماضية، طرحها الزخم الذي صاحب الإعلان الأميركي عن إرسال المقاتلة النفاثة "إف- 16 " لأوكرانيا لتغيير مسار الحرب، قابله تحذير روسي من ضلوع مباشر للغرب في الصراع.وفي هذا الصدد طرح مراقبون أسئلة عن المدة التي سيستغرقها تسليم المقاتلة الأكثر استخداما حول العالم؟ ومن يقدمها؟ وما هي أبرز العقبات أمام استخدامها؟ووفق خبراء عسكريون فإن أوكرانيا تواجه عقبات لوجيستية لتشغيل هذه المقاتلات، كما أن تعليم الطياريين على التحليق والهبوط بأمان إن استغرق عدة أشهر فالقتال الحقيقي وتوظيف المقاتلة بساحة المعارك قد يستغرق سنوات.ووفق تقارير غربية فإن أوكرانيا تحتاج نحو 100مقاتلة من إف -16 غير الشبحية، لكي توفر أسطولاً لمواجهة الطائرات الروسية الشبحية من طرازي "سوخوي 30 و35"، ويقدر بأكثر من 200 مقاتلة.وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، فإن تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، فإن أولوية واشنطن هي أن يكون التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.أما كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأميركية، فيقول إن تدريب الطيارين وطواقم الصيانة وشراء هياكل الطائرات وتسليمها سيستغرق ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا.لكن مسؤولا أميركي آخر، قال لصحيفة "واشنطن بوست"، أسرع وقت للتدريب وتسليم الطائرات 18 شهرا.أما شبكة "ABC News" الأميركية، فذكرت أن إجراءات جمع الطائرات من الحلفاء وجعلها صالحة للطيران ثم تسليمها مع قطع الغيار والذخيرة ستمتد في الغالب حتى عام 2024.وتقول الشبكة الأميركية إن تدريب الطياريين الأوكرانيين سيجري في أوروبا وسيستغرق شهورًا حتى يكتمل، وأضافت أن تدريب المبتدئين وطواقم الصيانة لعمليات سيستغرق وقتاً طويلاً.

وقالت القوات الجوية الأميركية في تقرير سُرب مؤخرا، إن مدة التدريب قد تتقلص إلى 4 أشهر، لكن هذا التدريب لن يقرب الطيارين من مرتبة الكفاءة في القتال الجوي.

وهناك احتمالات ضعيفة بأن يستخدم الأوكرانيون هذه المقاتلات هذا العام.

ولا يمكن استبعاد أن تكون عمليات تدريب سرية قد أجريت للأوكرانيين، لا سيما واشنطن.



من جهته قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن عملية التدريب بدأت بالفعل بعدة بلدن غربية خاصة بولندا.



وأضاف أن كييف ستستلم هذه المقاتلات في المستقبل القريب، فيما سيستغرق التدريب بعض الوقت.





أبرز المتبرعين



تمتلك هولندا 24 طائرة قيد التشغيل وتعمل مع الحلفاء لإرسال الطائرات، وفق رئيس وزرائها مارك روته.



لا تمتلك بريطانيا إف-16، لكنها مستعدة لدعم أي دولة في هذا الاتجاه.



لا تمتلك ألمانيا القدرة التدريبية ولا المعدات المناسبة للمساهمة، وفق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.



وتمتلك الدنمارك حوالي 30 طائرة.



ولدى السويد المقاتلة "JAS Gripen" ولا تمتلك "إف-16"، وكذلك لاتفيا وإستونيا.



ويمكن للتشيك أن تعطي بعضا من طائراتها الخفيفة " L-159"، وفقا لرئيسها بيتر بافيل.



وتنتظر سلوفاكيا استلام هذه الطائرات وتعتمد على الحلفاء لتغطية مجالها الجوي



ولدى فرنسا "الرافال" و"ميراج-2000 " لكنها منفتحة على تدريب الأوكرانيين، وفقا لرئيسها إيمانويل ماكرون.



متبرعون محتملون لـ إف-16؟



ووفق موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، تكمن المشكلة في أن تلك الطائرات في الغرب قليلة كما أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تشُغل أنواعا أخرى، لكن هناك بلدان تمتلكها مثل:



- الولايات المتحدة: نحو 1000طائرة.



- اليونان: 153 طائرة لكن تربطها علاقات تاريخية بموسكو.



- بلجيكا: 44 مقاتلة و24 لهولندا.



- البرتغال: 28 طائرة.



- بولندا :48 طائرة وهي بحاجة لها خشية روسيا.



- رومانيا: 14 طائرة.



أين ستتمركز "إف-16"؟



قال وزير القوات الجوية الأميركية فرانك كيندال "الغرب لم يحدد بعد أين سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين، وستتمركز المقاتلات في أوكرانيا".



أبرز العقبات أمام استخدامها بأوكرانيا



تقول شبكة "سي إن إن" الأميركية، هناك عدة عقبات تنتظر أوكرانيا مع "إف-16" بينها عقبات لوجستية لأن صيانتها تستغرق وقتا أطول، وأزمة المدارج والمخابئ الأمنة، فأوكرانيا بحاجة لتمديد المدارج وتوسيعها، وهي عملية من المحتمل أن تكتشفها روسيا.



وتحتاج إف-16 تحتاج لأنظمة وطائرات داعمة، لأن فاعليتها ترتبط بالعمل ضمن منظومة متكاملة لإدارة معركة القيادة والتحكم.



والطائرة ليست شبحية، فهي عرضة للاستهداف بالدفاعات الروسية مثل "إس 300" و"إس 400".



هدف المساعدات



و"إف-16" طائرة نفاثة ذات محرك واحد ومتعددة المهام، مما يعني أنه يمكن استخدامها في مهام "جو-جو" أو "هجوم أرضي"، وحصلت على تحسينات تتعلق بإلكترونيات الطيران والبرامج.



واعتبر الخبير العسكري الأميركي أندرو ماكغريغور، أن "إف-16" ستكون بمثابة ترقية للطائرات الأوكرانية من الحقبة السوفيتية، لكنه حذر من أنها لديها نقاط ضعف قد تستغلها موسكو.



وعن العقبات اللوجيستية يضيف ماكغريغور "تحتاج لمدارج طويلة، لذلك، فأوكرانيا بحاجة لتمديد المدارج أو توسيعها".

ويقول: "الروس قد يكتشفون تلك العملية ومن ثم يدمرونها".

ويتابع: "تدريب الأوكرانين على أعمال الصيانة قد يستغرق شهورا وربما سنوات".

ويقول: "تدريب الطيارين على التحليق والهبوط لا يستغرق وقتا لكن توظيف المقاتلة في بيئة الحرب وتنفيذ المهام بكفاءة عالية قد يستغرق سنوات".



أما الخبير العسكري الروسي سيرغي ليونكوف، فيقول "إف -16 بحاجة إلى الأسلحة المناسبة باهظة الثمن لتكون فعالة ضد المقاتلات الروسية مثل "سو-25" و"ميغ-31"، أو "سوخوي 30 و35" الشبحية أو "سوخوي -57" المتطورة، فضلا عن" سو-30".



ويضيف: "بعض دول الغرب وبحجة المساعدات تحاول بيع طائراتها القديمة من إف-16 للحصول من واشنطن على مقاتلات جديدة".



ويقول: "حلف الناتو أصبح طرفا مباشرا في النزاع ما قد يؤدي لتوسيع دائرة الحرب". (سكاي نيوز)