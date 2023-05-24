بيل غيتس: الذكاء الاصطناعي يُهدّد هذه الشركات

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توقع المؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت" بيل غيتس، أن التكنولوجيا الجديدة ستلغي الحاجة إلى محركات البحث تماماً.وفي حديثه خلال مؤتمر "AI Forward 2023"، وهو حدث استضافته "غولدمان ساكس"، و"SV Angle"، قال غيتس إن الشركة التي ستفوز في النهاية بسباق الذكاء الاصطناعي ستفعل ذلك من خلال تطوير مساعد رقمي شخصي.وقال غيتس إن الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المساعد "لن يذهبوا أبداً إلى موقع بحث مرة أخرى، ولن يذهبوا أبداً إلى موقع إنتاجي، ولن يذهبوا أبداً إلى "أمازون". (العربية)