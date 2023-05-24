Advertisement

إقتصاد

بيل غيتس: الذكاء الاصطناعي يُهدّد هذه الشركات

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1070359-638205504454586251.jpg
Doc-P-1070359-638205504454586251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقع المؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت" بيل غيتس، أن التكنولوجيا الجديدة ستلغي الحاجة إلى محركات البحث تماماً.

وفي حديثه خلال مؤتمر "AI Forward 2023"، وهو حدث استضافته "غولدمان ساكس"، و"SV Angle"، قال غيتس إن الشركة التي ستفوز في النهاية بسباق الذكاء الاصطناعي ستفعل ذلك من خلال تطوير مساعد رقمي شخصي.
Advertisement

وقال غيتس إن الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المساعد "لن يذهبوا أبداً إلى موقع بحث مرة أخرى، ولن يذهبوا أبداً إلى موقع إنتاجي، ولن يذهبوا أبداً إلى "أمازون". (العربية)
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:39 | 2023-05-24
15:25 | 2023-05-24
15:06 | 2023-05-24
15:00 | 2023-05-24
14:46 | 2023-05-24
14:11 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website