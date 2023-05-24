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صحة

وباء "خطير جدا" في البحر الأحمر... هكذا تنتشر العدوى

Lebanon 24
24-05-2023 | 12:11
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توصل فريق بحثي إلى أن وباء ينتشر في البحر الأحمر تسبب في القضاء على أنواع كاملة من قنفذ البحر في خليج العقبة، مما يعرض الشعاب المرجانية الفريدة في المنطقة للخطر.

وبحسب الفريق البحثي، فقد فنيت قنافذ البحر الأسود بالكامل في غضون شهرين، وهي نوع معروف بالمساعدة في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية.
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ونشر الفريق النتائج التي توصل لها في مجلتين علميتين تخضعان لمراجعة البحوث من زملاء في المجال.

وأشارت النتائج إلى أن أعدادا ضخمة من هذا النوع نفقت في المياه الإقليمية لدول أخرى بالمنطقة.

ويعتقد الباحثون أن السبب هو طفيلي الهدب المسبب لمرض يؤدي إلى نفوق سريع، وهو ربما المسبب للموجات نفسها من نفوق قنفذ البحر في البحر الكاريبي.

وقال باحث إنه في غضون يومين فقط، يصبح قنفذ البحر الأسود طويل الشوكة هيكلا فحسب مع فقدان بالغ في الأنسجة.

وتجرف الأمواج بقاياه للشاطئ بينما تأكل الأسماك بقايا البعض الآخر، ويرجح الباحثون أن ذلك يعزز انتشار العدوى. (سكاي نيوز)
 
 

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