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عربي-دولي

"غلوبال تايمز": تدخل واشنطن في أوكرانيا سيخلق عواقب وخيمة وآثارا سلبية

Lebanon 24
24-05-2023 | 15:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ ضابط مشاة البحرية الأميركية المتقاعد بريان بيرليتيك، أكّد أن تدخل واشنطن في أزمة أوكرانيا سيترك عواقب وخيمة على أوكرانيا، وأن هذه التدخلات تترك أثرا لا يمحى لعقود، وندوبا لا تندمل.
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وكتب بيرليتيك في مقال لصحيفة "غلوبال تايمز": "التدخلات الأميركية تترك ندوبا لا تزول وتستغرق سنوات وربما عقودا، حتى تلتئم".

ولفت إلى أن الوضع الراهن في أوكرانيا ما هو إلّا نتيجة للتدخل الأميركي الذي بدأ عام 1991 وبلغ ذروته 2014، وذلك عندما أطاحت الولايات المتحدة بالحكومة المنتخبة في كييف، ونصّبت نظاما مواليا لها هناك.

وتابع: "في أعقاب التدخلات الأميركية، تشهد البلدان انقسامات اجتماعية وسياسية، كما يجب عليها بعد ذلك إعادة النهوض وترميم اقتصاداتها من الصفر".

وأضاف: "الصراعات العسكرية طويلة الأمد، خلّفت إدارة البيت الأبيض كميّة هائلة من الذخائر، وهو ما له أثر على البيئة أيضا". (روسيا اليوم)
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