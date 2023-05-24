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عربي-دولي

ماسك: أود أنّ أرى شخصًا عاديًا إلى حد ما في البيت الابيض

Lebanon 24
24-05-2023 | 13:24
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قال مالك تويتر وقطب التكنولوجيا إيلون ماسك إنه يود أن يرى "شخصًا عاديًا إلى حد ما" في المكتب البيضاوي بعد انتخابات 2024 ، لكنه لم يلتزم بتحديد من يجب أن يكون.

وأثناء ظهوره في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت جورنال، سُئل ماسك عن إعلان من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عن حدث تستضيفه مساحة "Twitter Spaces"، والذي سينضم خلاله الحاكم إلى ماسك للإعلان عن ترشحه عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.
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وقال ماسك إنه لم يكن يخطط لتأييد أي مرشح معين ولكنه مهتم باستخدام تويتر كنوع من ساحة المدينة وهو حدث انتخابي يواجه فيه المرشح أسئلة من الناخبين، حسبما ذكرت الصحيفة. (العربية)
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