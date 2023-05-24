أميركا تسعى لحلّ خلافها مع هذه الدولة... ما علاقة روسيا بالأمر؟

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ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن الإدارة الأميركية تسعى لحل خلاف الأسلحة مع جنوب إفريقيا، الشريك التجاري الأول لواشنطن في إفريقيا، والحليف السياسي والتجاري لروسيا في القارة السمراء.وحسب الصحيفة، تعتقد واشنطن أن الرئيس جو بايدن وجد لغة مشتركة مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وعلى هذه الخلفية، فإن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحسين العلاقات المتضررة مع أكبر شريك تجاري لواشنطن في إفريقيا.وكان السيناتور الأميركي جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية، قال إنه يشارك مخاوفه بشأن علاقات جنوب إفريقيا مع روسيا.ووفقا له، يجب على إدارة بايدن استخدام سلطاتها لإعادة تقييم نطاق المشاركة الحالية مع جنوب إفريقيا. (روسيا اليوم)