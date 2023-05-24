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عربي-دولي

ما حقيقة تزويد الغرب كييف بمقاتلات قديمة من "إف-16"؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 13:45
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ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الولايات المتحدة وأوروبا قررتا منح الجيش الأوكراني نسخًا قديمة من مقاتلات "إف-16"، ولذلك لن تؤثر شحناتها على مسار الأعمال العدائية.
وجاء في الصحيفة: "ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية مقاتلات "إف-16 إيه/بي" قديمة، وقد خضعت لتحديث جزئي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعلى عكس الإصدارات الأحدث وحتى الإصدارات التايوانية المحسّنة".
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وتابعت الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج أوكرانيا إلى شبكة من مرافق الإصلاح التي قد تستغرق أكثر من عام لإنشائها وحتى فترة أطول لتدريب الموظفين".
 
وبحسب المقال المنشور في صحيفة "آسيا تايمز": "سيواجه الطيارون الأوكرانيون أيضًا صعوبات في المدارج، ولا يوجد أيضا عدد كافٍ من الطيارين المدربين تدريباً جيداً في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال كبير لحدوث أضرار في هيكل الطائرة أو المعدات الموجودة على متن الطائرة".
وخلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن خطط فلاديمير زيلينسكي لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16".

ووفقًا لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ستقرر الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر المقبلة من سيزود كييف بهذه الطائرات وعدد الطيارين الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم على طائرات "إف-16". (سبوتنيك) 
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