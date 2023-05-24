كيف وصلت الحرائق لكندا وأوروبا؟

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استعرت الحرائق في غرب كندا بداية من الشهر الجاري لتلتهم مساحات شاسعة من الغابات، وأجبرت 30 ألف شخص على ترك منازلهم في مقاطعة ألبرتا.وأظهرت صور القمر الاصطناعي التي التقطتها خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS) التابعة للاتحاد الأوروبي، انتقال الدخان المتصاعد من الحرائق عبر أميركا الشمالية.كما شهدت غابات غرب إسبانيا اشتعال الحرائق وسط رياح تصل سرعتها إلى 60 كم/ الساعة. ووفق التقديرات، التهمت الحرائق 80 كيلومترا من الغابات.الخبير البيئي وعضو الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة، أيمن قدوري، عدّد أسباب انتشار الحرائق في هذه البلاد مؤخرا، وقال "انتشار حرائق الغابات في أوروبا وأميركا الشمالية أصبح ظاهرة في ظل موجات الجفاف المتعاقبة التي ضربت الجنوب الأوروبي وشمال أميركا الشمالية تحديدا في كندا".وأضاف: "حدوث موجة جفاف مفاجئة واستمرارها، وإن كان بوتيرة متقطعة، وعلى فترات زمنية قصيرة، يفقد النباتات محتواها المائي ويعرّض الحشائش والأشجار للجفاف وموت أجزاء منها كالأوراق؛ بالتالي تكون وقودا عضويا جاهزا للاشتعال".وتابع: "أما عن مصدر الشرارة الأولى فله مسببات بشرية وطبيعية، مثل شرارة البرق، احتكاك الأشجار ببعضها، الشرارة المنطلقة من دحرجة الصخور، انفجار البراكين، أشعة الشمس".وقال: "تقدّر نسبة الحرائق الطبيعية بين 10-15% مقارنة بالحرائق التي يتسبّب بها البشر، والبالغة 85-90%، ومع ذلك يُعزى ما نسبته 80% من الحرائق في جنوب أوروبا لأسباب طبيعية نتيجة تغيّر المناخ، وكذلك كندا التي تعاني موجات جفاف متقطعة منذ عام 2021".وأضاف: "حرائق الغابات الخطرة باتت تمتد إلى جميع أنحاء العالم، كما أن الحرارة مع الجفاف يُهيّئان بيئة خصبة لنمو هذه الحرائق وانتشارها".وقال: "لكل ما سبق، اتسعت رقعة الحرائق لتشهد دخول مساحات جديدة لم تعرف هذه الظاهرة من قبل، أبرزها شمال أميركا الشمالية، وتحديدا كندا".وأشار إلى أنّ "المناخ الأوروبي يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة وصل إلى 20% عن باقي الأقاليم المناخية في الكوكب، وبالتالي تكون الأجزاء الجنوبية منه، إسبانيا، البرتغال، فرنسا وإيطاليا وأجزاء من بريطانيا ضمن دائرة الخطر خلال أيام الصيف الجافة المقبلة". (سكاي نيوز)