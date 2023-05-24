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عربي-دولي
أمين عام الناتو يقر بانقسام أعضاء الحلف بشأن عضوية أوكرانيا
Lebanon 24
24-05-2023
|
14:11
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أقرّ أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ الأربعاء بانقسام أعضاء الحلف بشأن مسألة عضوية أوكرانيا التي ستكون على جدول أعمال قمة فيلنيوس في يوليو.
وقال ستولتنبرغ:"هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف بشأن هذه المسألة"، مذكّرا أن "اتخاذ القرار في الناتو يتم بالإجماع".
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وأضاف "سأجري بعض المحادثات الهاتفية اليوم بشأن سبل المضي قدما وكيفية التعامل مع طموحات أوكرانيا لعضوية الناتو".
وتابع: "لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس بشأن هذه القضية".
وأفاد عدة دبلوماسيين من دول أعضاء في الحلف أن الولايات المتحدة وحلفاء عدة آخرين يرفضون الذهاب إلى أبعد من إعلان بوخارست وفقا لفرانس برس.
وكان أعضاء الحلف قد أكدوا خلال قمة بوخارست عام 2008 أن أوكرانيا وجورجيا "ستصبحان عضوين في الناتو"، من دون تحديد جدول زمني.
ويتيح انضمام أوكرانيا إلى الناتو استخدامها بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف والذي يلزم جميع الحلفاء بالدفاع عن عضو آخر في حالة تعرضه إلى هجوم. (سكاي نيوز عربية)
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