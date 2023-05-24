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عربي-دولي

الصحة العالمية ترفض قرارا روسيّا حول أوكرانيا

Lebanon 24
24-05-2023 | 15:06
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رفضت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مشروع قرار روسي لإعلان حالة طوارئ صحية غير مسيّسة، وبعيدة عن الاستقطاب في نزاع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي غلاغوليف، رئيس الوفد الروسي في اجتماع المنظمة، إن الجانب الروسي أعد مشروع قرار محايد سياسيا، من شأنه أن يسمح لكافة الدول بالتفاعل بشأن حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا، وزيادة فعالية هذا المجال من عمل المنظمة العالمية.
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وخلال التصويت في الدورة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية، صوت 62 وفدا ضد القرار الروسي، وأيده 13 وفدا، وامتنع 61 عن التصويت.

ودعا مشروع القرار الروسي أطراف النزاع في أوكرانيا، للامتثال بالتزاماتهم بالقانون الإنساني الدولي، وأشار إلى مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأطراف المعنية، دون ذكر النزاع المستمر.

وبدلا من ذلك، تم تبني قرار يعلن حالة طوارئ صحية عامة في أوكرانيا، ويحمّل روسيا المسؤولية عن ذلك، دعمه أقل من نصف الدول الأعضاء حيث صوتت وفود 80 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 9 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، وتغيب ممثلو 53 دولة عن التصويت. (روسيا اليوم)
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