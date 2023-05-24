Advertisement

عربي-دولي

أُصيب بضربة روسيّة... ما هو الوضع الصحيّ للقائد العام للقوات الأوكرانيّة؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1070432-638205641411670326.jpg
Doc-P-1070432-638205641411670326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر مختلفة عن إصابته بضربة روسية.

وقال ناريشكين للصحفيين: "بالطبع، نتلقى المعلومات، ولكن ليس بوسعي أن أضمن أنها صحيحة 100%. ولذلك لا أعتقد أنني سأفيد بأي شيء لا تعلمونه".
Advertisement

وأضاف: "أعتقد أنه لا داعي لإعارة اهتمام خاص لهذا الموضوع".
 
وأكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو في وقت سابق عبر "تلغرام"، أن زالوجني بحالة حرجة ويصارع الموت، بعد استهدافه بضربة روسية. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2023-05-24
16:59 | 2023-05-24
16:46 | 2023-05-24
16:26 | 2023-05-24
16:15 | 2023-05-24
16:05 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website