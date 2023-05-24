أُصيب بضربة روسيّة... ما هو الوضع الصحيّ للقائد العام للقوات الأوكرانيّة؟

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أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر مختلفة عن إصابته بضربة روسية.وقال ناريشكين للصحفيين: "بالطبع، نتلقى المعلومات، ولكن ليس بوسعي أن أضمن أنها صحيحة 100%. ولذلك لا أعتقد أنني سأفيد بأي شيء لا تعلمونه".وأضاف: "أعتقد أنه لا داعي لإعارة اهتمام خاص لهذا الموضوع".