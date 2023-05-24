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عربي-دولي

إعتقال إسرائيليين في دبي... ما القصة؟

Lebanon 24
24-05-2023 | 15:54
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أعلنت شرطة دبي اليوم الأربعاء، القبض على عدد من الأشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد اعتداء أسفر عن مصرع إسرائيلي.

وقالت شرطة دبي، في تغريدة عبر تويتر: "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية".
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وأحالت شرطة دبي المتهمين إلى النيابة العامة.

وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن القتيل تعرض للطعن حتى الموت، وأنه تم إبلاغ القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية الإسرائيلية. (سي ان ان)
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