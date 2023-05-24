Advertisement

عربي-دولي

العثور على 14 جثة في سفينة صيد غارقة

Lebanon 24
24-05-2023 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1070444-638205679690973799.jpg
Doc-P-1070444-638205679690973799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت البحرية السريلانكية اليوم الأربعاء أنها عثرت على 14 جثة في سفينة صيد تابعة للصين، غرقت في الـ16 من أيار الجاري بالمحيط الهندي وعلى متنها 39 شخصاً.

وجنحت السفينة "لو بينغ يوان" التي كانت تقل 17 صينياً و17 إندونيسياً وخمسة فيليبينيين بمنطقة البحث والإنقاذ الشاسعة في أستراليا، على بعد 5 آلاف كيلومتر غرب بيرث عاصمة أستراليا الغربية.
Advertisement

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفيليبينية اليوم الأربعاء أن السفينة رصدت في الـ18 من أيار الجاري على بعد 1000 كيلومتر جنوب سريلانكا، لكن سوء الأحوال الجوية أعاق عمليات الإنقاذ.

وقالت البحرية السريلانكية إن غواصيها انتشلوا جثتين وعثروا على 12 أخرى أمس الثلاثاء، وأوضحت في بيان أنه "نظراً إلى تحلل الجثث والمخاطر الصحية المحتملة الناتجة من العمل في مياه ملوثة بمعدات وقائية محدودة، تقرر أن انتشال هذه الجثث سيكون في غاية الخطورة". (اندبندنت عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:05 | 2023-05-24
16:59 | 2023-05-24
16:46 | 2023-05-24
16:15 | 2023-05-24
16:05 | 2023-05-24
16:00 | 2023-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website