العثور على 14 جثة في سفينة صيد غارقة

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أعلنت البحرية السريلانكية اليوم الأربعاء أنها عثرت على 14 جثة في سفينة صيد تابعة للصين، غرقت في الـ16 من أيار الجاري بالمحيط الهندي وعلى متنها 39 شخصاً.وجنحت السفينة "لو بينغ يوان" التي كانت تقل 17 صينياً و17 إندونيسياً وخمسة فيليبينيين بمنطقة البحث والإنقاذ الشاسعة في أستراليا، على بعد 5 آلاف كيلومتر غرب بيرث عاصمة أستراليا الغربية.وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفيليبينية اليوم الأربعاء أن السفينة رصدت في الـ18 من أيار الجاري على بعد 1000 كيلومتر جنوب سريلانكا، لكن سوء الأحوال الجوية أعاق عمليات الإنقاذ.وقالت البحرية السريلانكية إن غواصيها انتشلوا جثتين وعثروا على 12 أخرى أمس الثلاثاء، وأوضحت في بيان أنه "نظراً إلى تحلل الجثث والمخاطر الصحية المحتملة الناتجة من العمل في مياه ملوثة بمعدات وقائية محدودة، تقرر أن انتشال هذه الجثث سيكون في غاية الخطورة". (اندبندنت عربية)