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عربي-دولي

روسيا تصدّ هجوماً أوكرانيّاً على سفينة حربيّة

Lebanon 24
24-05-2023 | 16:59
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود نجح في صد هجوم أوكراني بزوارق مسيرة في منطقة مضيق البوسفور ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا.

ووقع الهجوم عندما كانت السفينة الروسية "تنفذ مهاما تهدف إلى ضمان التشغيل الآمن لخطي أنابيب الغاز التركي تركيش ستريم وبلو ستريم"، اللذين يقومان بتصدير الغاز الروسي إلى تركيا.
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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات الروسية عززت إجراءاتها لحماية منشآت الطاقة وخطوط الإمداد في أعقاب الهجوم على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم واحد واثنان في سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة الروسية إن "جميع زوارق العدو دمرت بنيران منتظمة انطلقت من سفينة روسية على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي مضيق البوسفور". (سكاي نيوز)
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