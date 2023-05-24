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عربي-دولي

ترامب: أحب السعودية وولي العهد صديق حقيقي (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2023 | 16:46
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يحب السعودية وقيادتها، مشيرا إلى قوة العلاقات بين واشنطن والرياض.

وقال دونالد ترامب أثناء حضوره بطولة رياضية لأرامكو بولاية فلوريدا الأميركية: "أحب السعودية".

وأضاف "الملك سلمان بن عبد العزيز صديقي، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كذلك".

وأردف قائلا: "محمد بن سلمان صديق حقيقي وهو يستحق منصب رئيس الوزراء".

وتابع الرئيس السابق قائلا: "السعوديون رائعون إنه شعب عظيم. ومن الشرف أن أرى عددا من السعوديين هنا.. هم يحبوننا ونحن نحبهم.. إنه لشرف أن نجدكم جميعا". (روسيا اليوم)
 
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