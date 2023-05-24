ترامب: أحب السعودية وولي العهد صديق حقيقي (فيديو)

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يحب السعودية وقيادتها، مشيرا إلى قوة العلاقات بين واشنطن والرياض.



وقال دونالد ترامب أثناء حضوره بطولة رياضية لأرامكو بولاية فلوريدا الأميركية: "أحب السعودية".



وأضاف "الملك سلمان بن عبد العزيز صديقي، وولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كذلك".



وأردف قائلا: "محمد بن سلمان صديق حقيقي وهو يستحق منصب رئيس الوزراء".



وتابع الرئيس السابق قائلا: "السعوديون رائعون إنه شعب عظيم. ومن الشرف أن أرى عددا من السعوديين هنا.. هم يحبوننا ونحن نحبهم.. إنه لشرف أن نجدكم جميعا". (روسيا اليوم)