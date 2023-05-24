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عربي-دولي
السعودية تُعيد العلاقات مع كندا إلى وضعها السابق
Lebanon 24
24-05-2023
|
18:19
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أعلنت السعودية، أمس، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أنه "في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك بتاريخ 18 تشرين الثاني 2022، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرّر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.
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