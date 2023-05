انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر نيراناً اندلعت في مبنى وزارة الدفاع الروسية وسط العاصمة.

تضارب أنباء

نفت روسيا تقارير عن اندلاع حريق في مبنى وزارة دفاعها بحسب وكالة الأنباء الرسمية تاس، بعد أن نقلت الأخيرة عن خدمات الطوارئ قولها إن حريقا اندلع في شرفة الوزارة

فقد نقلت وكالة "تاس" بداية عن مصدر بخدمات الطوارئ قوله إن حريقاً اندلع في شرفة مبنى وزارة الدفاع في فرونزينسكايا نابيرجنايا، مشيرا أيضا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وفقا لشبكة "CNN".

دخان يتصاعد ورائحة احتراق مروعة

وذكرت أن مسؤولين محليين قالوا في وقت لاحق إنه لم يتم اكتشاف حريق في المبنى، في حين لم يتم تأكيد وجود حريق من قبل رجال الإطفاء فور وصولهم.

إلى ذلك، أظهر الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية دخانا يحيط بمبنى وزارة الدفاع.

وسمعت امرأة تقول: "رائحة الاحتراق مروعة".

محاولة لاغتيال بوتين

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وقع انفجار صغير على ما يبدو بسبب طائرتين بدون طيار في الكرملين، وصفته موسكو في ذلك الوقت بأنه محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.(العربية)