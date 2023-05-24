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عربي-دولي
حكم بالسجن لصاحب الصورة الشهيرة في "هجوم الكابيتول"
Lebanon 24
24-05-2023
|
23:49
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أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بحقّ ريتشارد بارنيت الذي وضع في مطلع 2021 قدمه على مكتب رئيسة مجلس النواب في حينه نانسي بيلوسي عندما اقتحم مع حشد من أنصار الرئيس يومها دونالد ترامب مبنى الكابيتول.
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وفي 6 كانون الثاني 2021 اقتحم بارنيت مع الآلاف من أنصار ترامب مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من تكريس هزيمة الرئيس الجمهوري بولاية ثانية والمصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ويومها التقط مصوّر لوكالة فرانس برس صورة لبارنيت جالسا على كرسي بيلوسي وواضعا قدمه اليسرى على مكتبها.
وجابت تلك الصورة العالم أجمع وأتاحت للشرطة إلقاء القبض عليه بسرعة.
وبحسب اللائحة الاتهامية التي وجهت إلى هذا المناصر لحركة "كيو آنون" التي تروّج لنظريات المؤامرة فإن بارنيت ترك يومها رسالة لبيلوسي تنطوي على إهانات لها وسرق مظروفا يحمل توقيعها.
وفي مطلع هذا العام، مثُل بارنيت أمام محكمة فدرالية في واشنطن حيث أدين بتهم عدة من بينها "عرقلة إجراءات رسمية" و"السرقة" و"اقتحام مبنى رسمي باستخدام سلاح خطر" هو عصا مزوّدة بصاعق كهربائي.
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