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عربي-دولي

أوكرانيا تصد هجوما روسيا "ضخما" على كييف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-05-2023 | 00:18
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنّ دفاعاته الجوّية صدّت بالكامل هجوماً جديداً "ضخماً" شنّته موسكو على كييف بواسطة طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنّه الهجوم الثاني عشر من نوعه على العاصمة هذا الشهر.
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وكتب سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، في منشور على تطبيق تلغرام، أنّ روسيا "هاجمت مجدّداً كييف من الجوّ".

وأضاف أنّ الإنذار الجوي في المدينة استمرّ لأكثر من 3 ساعات.

وأوضح أنّه "وفقاً لمعلومات أوّلية"، فإنّ هذا الهجوم "الضخم" نفّذته طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وشدّد المسؤول الأوكراني على أنّ "الملائكة الحارسين لأوكرانيا لم يمنحوا المعتدي أيّ فرصة. كلّ الأهداف الجوية التي كانت متّجهة نحو كييف دُمّرت بواسطة دفاعاتنا الجوية".

وبحسب بوبكو فإنّ هذا الهجوم هو الثاني عشر من نوعه الذي يستهدف العاصمة خلال مايو الجاري.

ولفت رئيس الإدارة المدنية والعسكرية إلى أنّ الهجوم الجوّي السابق على كييف حصل قبل 4 أيام.

وليل الأربعاء تعرّضت مدن أوكرانية أخرى لغارات جوية روسية من بينها خصوصاً خاركيف (شرق) وتشرنيفتسي (غرب)، بحسب السلطات الأوكرانية.(سكاي نيوز)


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