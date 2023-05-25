Advertisement

عربي-دولي

الأمور عادت الى طبيعتها.. تعويم سفينة جانحة في قناة السويس

Lebanon 24
25-05-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1070497-638205963099935183.png
Doc-P-1070497-638205963099935183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة "لِيث إيجينسيز" للشحن إن قناة السويس المصرية نجحت الخميس، في إعادة تعويم سفينة جنحت في القناة.

وكانت الوكالة قد ذكرت أن السفينة جنحت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وأن زوارق القطر حاولت تعويم السفينة التي تركت وراءها أربع سفن على الأقل.
Advertisement

وأضافت أن اسم السفينة هو "شين هاي تونج 23"، وهي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 متراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2023-05-25
02:08 | 2023-05-25
01:32 | 2023-05-25
01:30 | 2023-05-25
01:28 | 2023-05-25
01:08 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website