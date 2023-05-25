الأمور عادت الى طبيعتها.. تعويم سفينة جانحة في قناة السويس

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قالت وكالة "لِيث إيجينسيز" للشحن إن قناة السويس المصرية نجحت الخميس، في إعادة تعويم سفينة جنحت في القناة.وكانت الوكالة قد ذكرت أن السفينة جنحت في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وأن زوارق القطر حاولت تعويم السفينة التي تركت وراءها أربع سفن على الأقل.وأضافت أن اسم السفينة هو "شين هاي تونج 23"، وهي ناقلة بضائع سائبة يبلغ طولها 190 متراً.