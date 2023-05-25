"حلّقوا معي".. ماذا اصطحبت ريانة برناوي معها للفضاء؟

ما إن وصلت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية، إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، حتى عادت وذكرت اسمها جدتها ثانية.

فقد أعلنت الشابة السعودية البالغة من العمر 34 عاما، وهي باحثة في العلوم الطبية الحيوية، أنها حلّقت إلى العالم الآخر بأقراط جدتها.

لتكون هذه المرة الثانية التي تشير فيها الشابة إلى علاقتها القوية بجدتها والتي تعني لها الكثير، حيث ذكرت سابقاً أنها أول من أخبرته عن خبر اختيارها للتجربة، رغم أنها كانت في الرياض بينما كانت الجدة في مدينة جدة السعودية.

إلى ذلك، حصدت الصورة التي نشرتها رائدة الفضاء عشرات اللايكات عبر توتير، وسط تمنيات المعلقين لها بعودة سالمة إلى وطنها.