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زلزال قوته 6,6 درجات يضرب الحدود بين كولومبيا وبنما

Lebanon 24
25-05-2023 | 01:28
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ضرب زلزال شدته 6,6 درجات على مقياس ريختر ليل الأربعاء الخميس، منطقة نائية على الحدود بين كولومبيا وبنما، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن بعد الزلزال الذي يعد من أقوى الهزات المسجلة في المنطقة في السنوات الأخيرة.
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ووقع الزلزال عند الساعة 23,05 (04,05 بتوقيت جرينتش الخميس) على عمق عشرة كيلومترات في البحر الكاريبي وعلى بعد 40 كيلومترا عن مدينة بويرتو أوبالديا البنمية.

ولم يتم إطلاق إنذار بحدوث تسونامي.

وفي بنما، شعر السكان بالزلزال في منطقة غابات داريان على الحدود الكولومبية على ساحل البحر الكاريبي وحتى العاصمة بنما، حسب الدفاع المدني الذي قال أنه لم يتلق أي بلاغ عن أضرار.
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