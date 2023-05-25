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عربي-دولي

"الترتيب السري" لنقل آلاف القذائف لأوكرانيا.. اليكم تفاصيل الاتفاق الاميركي الكوري الجنوبي

Lebanon 24
25-05-2023 | 01:32
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، وذلك بعد اعتراض سول في بادئ الأمر على تسليح كييف.

وأشارت الصحيفة، الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، إلى أن سول توصلت إلى "ترتيب سري" مع واشنطن لنقل القذائف إلى الولايات المتحدة من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت واشنطن من حليفتها الآسيوية العام الماضي ذلك الدعم.
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وقال جون ها كيو المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، إنها كانت تجري محادثات مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن صادرات الذخيرة لكن هناك "أجزاء غير دقيقة" في تقرير وول ستريت جورنال، رافضا الخوض في تفاصيل.


وأضاف جون في إفادة صحفية: "كانت هناك مناقشات وطلبات مختلفة، وستتخذ حكومتنا الإجراءات المناسبة بينما تراجع بشكل شامل الحرب والوضع الإنساني في أوكرانيا".
واستبعدت سول، وهي حليف لواشنطن ومنتج رئيسي لذخيرة المدفعية، حتى الآن إرسال مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، عازية ذلك إلى علاقاتها التجارية مع روسيا ونفوذ موسكو على كوريا الشمالية، على الرغم من ضغوط متزايدة من واشنطن وأوروبا عليها لتزويد كييف بأسلحة.

وأشار الرئيس يون سوك يول في مقابلة مع رويترز في أبريل إلى احتمال تغيير موقف بلده، قائلا إنه قد يكون من الصعب على سول الالتزام بتقديم الدعم الإنساني والمالي فقط إذا ما واجهت أوكرانيا هجوما واسع النطاق على أهداف مدنية أو "وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه".

وقالت الصحيفة إن "انفراجة" تحققت بعدما زار يون واشنطن الشهر الماضي لعقد قمة مع الرئيس جو بايدن.
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