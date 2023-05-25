Advertisement

عربي-دولي

إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية في أريحا

Lebanon 24
25-05-2023 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1070527-638206027151324853.jpeg
Doc-P-1070527-638206027151324853.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 10 فلسطينيين، بينهم حالة حرجة، خلال عملية جديدة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، ليل الأربعاء الخميس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

ووقعت الإصابات خلال مواجهات اندلعت بمخيم عقبة جبر في أريحا، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية.
Advertisement

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وقال مدير نادي "الأسير" في أريحا، عيد براهمة، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 شابا خلال العملية.

وفي قرية اليامون، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليه اعتقال استهدفت أحد المطلوبين.

وقال في بيان إنه "في نشاط مشترك للوحدة الشرطية الخاصة والجيش والشاباك، جرى اعتقال، ماهر أسعيد، من سكان وادي برقين، والذي خطط ونفذ عملية إطلاق النار، ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنودا في منطقة الأغوار، في الرابع من أيلول 2022، حيث أسفرت آنذاك عن إصابة ستة جنود".

وأضاف أن عملية اعتقال أسعيد تمت في قرية اليامون، وتم تحويله للتحقيق.

وتدور مواجهات مسلحة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عمليات يقول الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لاعتقال مطلوبين أمنيين.

ومنذ بداية يناير، قُتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا و20 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مسلحين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2023-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-05-25
04:55 | 2023-05-25
04:41 | 2023-05-25
04:30 | 2023-05-25
04:07 | 2023-05-25
04:00 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website