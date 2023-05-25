إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية في أريحا

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أصيب 10 فلسطينيين، بينهم حالة حرجة، خلال عملية جديدة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، ليل الأربعاء الخميس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.ووقعت الإصابات خلال مواجهات اندلعت بمخيم عقبة جبر في أريحا، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية.ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.وقال مدير نادي "الأسير" في أريحا، عيد براهمة، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 شابا خلال العملية.وفي قرية اليامون، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليه اعتقال استهدفت أحد المطلوبين.وقال في بيان إنه "في نشاط مشترك للوحدة الشرطية الخاصة والجيش والشاباك، جرى اعتقال، ماهر أسعيد، من سكان وادي برقين، والذي خطط ونفذ عملية إطلاق النار، ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنودا في منطقة الأغوار، في الرابع من أيلول 2022، حيث أسفرت آنذاك عن إصابة ستة جنود".وأضاف أن عملية اعتقال أسعيد تمت في قرية اليامون، وتم تحويله للتحقيق.وتدور مواجهات مسلحة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عمليات يقول الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لاعتقال مطلوبين أمنيين.ومنذ بداية يناير، قُتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا و20 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.وتشمل هذه الأرقام مسلحين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما من الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.