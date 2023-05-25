أزمة الخلافة في إيران مقبلة .. سباق انتخاب مرشدٍ أعلى سيكون فوضويًا وخطيرًا

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خلال الأشهر التسعة الماضية، رأى المحللون الخارجيون أن الاحتجاجات في إيران قد تؤدي إلى تغيير في المشهد السياسي. حتى أن الاحتجاجات كانت كبيرة لدرجة أن المحللين تساءلوا عما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تنهار ببساطة.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "لم يكن الأمر كذلك. ولجأت طهران إلى القوة الساحقة لقمع المظاهرات واعتقلت آلاف المحتجين. واليوم، لا يزال جمر السخط العام في إيران يتصاعد. لكن التظاهرات هدأت إلى حد كبير، ولم تعد تشكل خطرا وشيكا على النظام. إلا أن النخبة الإيرانية ليست في أفضل حالاتها، ويعود ذلك لسبب آخر. فالمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، يبلغ من العمر 84 عامًا ويعاني من العديد من المشاكل الصحية. من الناحية النظرية، لا ينبغي أن يكونوا قلقين للغاية: إن النظام الرسمي للجمهورية الإسلامية لاختيار المرشد الأعلى واضح تمامًا. وفقًا للدستور الإيراني، سيجتمع أعضاء مجلس الخبراء البالغ عددهم 88 عضوًا ويسمون مرشحين. لكن العملية الفعلية لاختيار قائد جديد ليست بهذه البساطة".وتابعت المجلة، "تعاني هذه النخبة من الانقسامات ويمكن أن تكافح من أجل التوصل إلى توافق، كما وأن أعضاءها في صراع شبه دائم. بالنظر إلى انعدام الثقة والعداء، من غير المرجح أن يكون الصراع على خلافة خامنئي منافسة منظمة بين الفصيلين الرئيسيين في النظام، المعتدلين والمحافظين المتشددين. في الواقع، من غير المرجح أن تكون منظمة على الإطلاق. بينما يتنافس المرشحون المختلفون، يمكن أن تظهر التحالفات المفاجئة بالسرعة التي تتفكك فيها. يمكن للنخب المختلفة استخدام المنافسة لتصفية الحسابات، وطعن بعضها البعض في الظهر، ونشر الأسرار القذرة. يمكن أن يكون الفائز النهائي مفاجأة حتى لأفضل المراقبين المطّلعين. الشيء الوحيد المؤكد هو أن موت خامنئي سوف يجلب الكثير من عدم اليقين والفوضى".وأضافت المجلة، "على عكس الأنظمة الثورية الأخرى، مثل تلك الموجودة في الصين أو الاتحاد السوفيتي السابق أو فيتنام، لم تنجح الجمهورية الإسلامية مطلقًا في إنشاء حزب أو منظمة أخرى يمكنها إدارة علاقات النخبة. تم حل أهم حزبين سياسيين بعد الثورة، حزب الجمهورية الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، في الثمانينيات بسبب الخلافات الداخلية. إن أبرز منظمة دينية، وهي جمعية رجال الدين المتشددة، انقسمت إلى قسمين من قبل فصائلها اليمينية واليسارية. الجمهورية الإسلامية، بالطبع، لديها كيانات دولة مختلفة تمثل من الناحية النظرية الدولة بأكملها، لكن من الناحية العملية، فإن هذه الهيئات في صراع دائم تقريبًا".وبحسب المجلة، "على مدار العقدين الماضيين، على سبيل المثال، اختلفت وزارة الخارجية مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حول من سيتولى شؤون أفغانستان وباكستان وملف الشؤون الخارجية في الشرق الأوسط. ولا تزال المعركة مستمرة، رغم أن كلاً من الوزارة وفيلق القدس يديرهما شخصيات متشددة. في إيران، كانت القوة غير الرسمية للنخب دائمًا أكبر من تلك التي تتمتع بها المنظمات البيروقراطية الرسمية، والتي تميل إلى جعل مثل هذه الخلافات الشخصية أكثر أهمية من النزاعات المؤسسية. لكن هذه المعارك الشخصية نادرًا ما تدور حول الانقسامات السياسية أو الأسباب الأيديولوجية. بدلاً من ذلك، تؤدي الطموحات الخاصة للوصول إلى السلطة والسيطرة على الموارد العامة والريع الاقتصادي إلى حدوث صراعات بين النخبة".وتابعت المجلة، "كان هذا واضحًا بشكل خاص خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران 2021. قاطع بعض القادة الإصلاحيين الانتخابات، ونشر العديد من المرشحين المحافظين شائعات تفيد باستبعاد المتصدر المتشدد إبراهيم رئيسي من المنافسة، وزعموا، على سبيل المثال، أن خامنئي منعه من الترشح. فاز رئيسي في النهاية. لكن الخلافات داخل النخبة المحافظة كانت شديدة لدرجة أن الرئيس لم يتمكن من الإعلان عن اختياره لمنصب نائب الرئيس إلا بعد شهرين من فوزه. واستغرق الأمر عدة أشهر أخرى لتسمية محافظ البنك المركزي حيث تنافست مجموعات المصالح المختلفة داخل معسكره على المقعد. ومع انهيار العملة الإيرانية، اضطر رئيسي إلى استبدال محافظ البنك في كانون الأول 2022 بشخص ينتمي إلى مجموعة مختلفة".وبحسب المجلة، "إن الفوضى في السياسة الإيرانية موجودة من قبل خامنئي. لكن المرشد الأعلى الحالي لم يفعل الكثير للمساعدة في ترسيخ النظام في بلاده. لا بل على العكس من ذلك، أنشأ خامنئي نوعًا من الحكم الشخصي لم تتح للنخبة بموجبه أبدًا فرصة لتطوير كيانات وإجراءات قادرة على التوسط في صراعاتها أو جمع مصالحها المتنوعة. وهذا بدوره جعل الحكم محفوفاً بالمخاطر وأدى إلى اضطراب مستمر. لا تنظر النخبة إلى مؤسسات الدولة على أنها أماكن لتحقيق رؤى سياسية منظمة، بل على أنها إقطاعيات مؤقتة يمكن من خلالها استغلال الموارد العامة وتحقيق أهدافهم الفردية".وتابعت المجلة، "إن عملية اختيار خليفة خامنئي ستكون فوضوية إلى حد ما، مع وجود قلة من الوسطاء المخلصين. إن المرشحين الذين يبدو أنهم الأفضل حتى الآن، بما في ذلك رئيسي ونجل المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، يمكن أن يفشلوا بسرعة. سوف تتحرك النخب التي تم ازدراؤها من قبل النظام السياسي الحالي للاستفادة من أكبر فراغ في السلطة في إيران منذ عام 1989. كما وإن كون إيران أرضًا خصبة للاضطرابات الشعبية يزيد من حالة عدم اليقين".وختمت المجلة، "في الحقيقة إن الشيء الوحيد الواضح هو أن النخبة الإيرانية المعاصرة ليست مستعدة لهذه اللحظة. ولن تنتهي صراعاتها عندما تنتهي عملية الخلافة: من المرجح أن يكون الزعيم التالي لإيران متقلباً مثل الأخير".