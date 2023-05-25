هاجمت الصدر.. جماعة "الثأر الحسيني" تُثير الجدل في العراق (فيديو)

يثير ملف "أصحاب القضية" الذي تفجر قبل أسابيع في العراق الجدل في العراق.



فقد انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية بإفادة لجمعية جديدة غير معروفة، وتطلق على نفسها اسم "دولة الثأر الحسيني".



إذ ظهرت هذه المجموعة خلال اليومين الماضيين في مقطع مصور، توعدت فيه "أصحاب القضية".

جماعة تسمي نفسها (دولة الثأر الحسيني) تتوعد (أصحاب القضية) وتتهجم على #مقتدى_الصدر وتدعوه باسم (الشيصباني). pic.twitter.com/VgN1Q4rDWb — Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي (@RusslyA) May 23, 2023 Advertisement

تهجّم على الصدر

كما تهجّمت على زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، واصفة إياه بـ "الشيصباني".



وكان الصدر أفاد سابقا بأن الحرب مع "الفاسدين" تحولت إلى حرب عقائدية.



ما دفع بعض المراقبين ومنهم المحلل السياسي، رعد هاشم، إلى اعتبار هذا التصريح "متغيّراً خطيراً يستحق الوقوف عنده بعض الشيء".



كما أشار بتغريدة على حسابه في تويتر إلى أن "البعض يراه انشقاقاً شيعياً - شيعياً..".



يشار إلى أن الصدر كان أعلن الشهر الماضي أن أصحاب القضية من الفاسدين الواجب محاربتهم أيضاً، كما تبرأ من تلك الجماعة التي أثارت الجدل في البلاد، بعد أن بايعته وزعمت أنه الإمام المهدي المنتظر لدى الشيعة الاثني عشرية.



تثير الفتن

ما دفع محكمة تحقيق الكرخ منتصف الشهر الماضي (نيسان 2023) إلى توقيف 65 متهماً من أفراد تلك المجموعة، متهمة إياها بالترويج لأفكار تثير الفتن وتخل بالأمن المجتمعي.



أتى ذلك، بعد أن دعا الصدر أنصاره إلى نبذ تلك الأفكار، بل التصدي لتلك المجموعة، وإحراق صورها أيضاً.



كما أعلن تجميد عمل تياره عاماً كاملاً، واعتبر في حينه أن "استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل".(العربية)



