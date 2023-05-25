على الرغم من الحرب.. أوكرانيا تسمح للنفط الروسي بعبور أراضيها

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"على الرغم من الغزو الروسي الوحشي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وألحق الخراب في أجزاء من البلاد، تواصل أوكرانيا السماح للنفط والغاز الروسيين بعبور أراضيها لخدمة جيرانها الأوروبيين، مما يدر عائدات لكل من كييف وموسكو ويوضح مدى صعوبة قطع العلاقات بين الدولتين"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.وكتبت، "طالب كبار المسؤولين الأوكرانيين شركاءهم الغربيين بفرض عقوبات أكثر صرامة وقطع كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا، قائلين إنه "يجب القيام بالمزيد" لشل آلة الحرب الروسية. ولكن على الرغم من أن الأمر قد يبدو سورياليا، إلا أن أوكرانيا تصر على أنه ليس لديها خيار فعلي سوى الحفاظ على صفقاتها التجارية الخاصة، وقد ضغطت للحفاظ عليها، بحجة أنها توفر بعض النفوذ على الكرملين وتساعد في تقييد المكان الذي ينفذ فيه الجيش الروسي الضربات الجوية. إن شركة الطاقة الأوكرانية Naftogaz - وكبار القادة السياسيين - يصرون على أن أوكرانيا لا يمكنها ولا يجب أن تغلق خطوط الأنابيب، وذلك للمطالبة بالعائدات المتبقية ولأن بعض مؤيدي كييف الأوروبيين لا يزالون يعتمدون على النفط والغاز الروسي".وتابعت الصحيفة، "تم تسليط الضوء مؤخرًا على أرباح روسيا المستمرة، وإحباطات كييف، في وثائق المخابرات الأميركية السرية التي تم تسريبها على منصة الرسائل Discord، والتي ذكرت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكر في تفجير خط أنابيب النفط دروجبا في وقت سابق من هذا العام.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، شكك المسؤولون الأميركيون في جدية التهديدات، التي ربما كانت فورة إحباط من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي أعرب عن مواقف موالية للكرملين وأصر على الإعفاء من جهود الاتحاد الأوروبي لإنهاء مشتريات النفط الروسي".وأضافت الصحيفة، "أرسلت موسكو حوالى 300 ألف برميل من النفط يوميًا العام الماضي عبر خط أنابيب دروجبا الذي يعبر أوكرانيا. كما أن روسيا ملزمة أيضًا بضخ حوالي 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر نظام نقل الغاز الأوكراني بسبب اتفاقيات التوريد التي سبقت الغزو الشامل في شباط 2022. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم في مأزق. ويربح الكرملين من الهيدروكربونات الروسية التي تعبر الأراضي الأوكرانية ملايين الدولارات والتي تساعد بدورها في تمويل آلته الحربية. لكن كييف تحتاج أيضًا إلى الأموال التي تكسبها أثناء النقل وتريد أن تكون شريكًا اقتصاديًا موثوقًا به للدول الأوروبية، والتي قد يواجه بعضها زيادات مزعزعة في الأسعار إذا انقطعت إمدادات الطاقة الروسية فجأة".وتابعت الصحيفة، "قال أوليكسي تشيرنيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة Naftogaz، إن كييف يجب أن تفي بالتزاماتها التعاقدية، وأن قرار إنهاء عمليات التسليم يقع على عاتق الدول الواقعة على الطرف المتلقي، مثل المجر، التي تحتاج إلى النفط والغاز الروسي للتدفئة في الشتاء. واستخدم الكرملين إمدادات الطاقة كسلاح، بما في ذلك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما قطع الإمدادات عن أوروبا مرتين. لكن كييف أصرت أيضًا على أن الغاز الروسي يجب أن يستمر في التدفق، حتى في السنوات التي انقضت منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014 وأثارت حربًا انفصالية في منطقة دونباس الشرقية. وأصرت أوكرانيا على أنها يجب أن تحافظ على دورها كدولة عبور، بينما طالبت أيضًا دولًا مثل ألمانيا بعدم مساعدة روسيا في بناء خطوط أنابيب جديدة - وهي وجهة نظر وصفها النقاد بأنها منافقة".وبحسب الصحيفة، "نشرت مجموعة عمل معنية بالعقوبات الروسية "خطة عمل" الشهر الماضي وضعت خطوات إضافية يجب اتخاذها لمعاقبة روسيا - لكن الخطة دعت بوضوح إلى الحفاظ على نقل الطاقة الروسية عبر أوكرانيا. كما دعت إلى تعليق "كل خطوط الأنابيب المتبقية التي تسيطر عليها روسيا" لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، وكذلك خط أنابيب ترك ستريم عبر تركيا. وقالت خطة العمل: "أوقفوا الإمداد المباشر للغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، إلا عبر أوكرانيا". قال أندرس أسلوند، الخبير الاقتصادي الذي يركز على الاتحاد السوفيتي السابق والذي كان جزءًا من مجموعة عمل العقوبات، إن منطق الحفاظ على العبور عبر أوكرانيا كان واضحًا: سوف يذهب الغاز إلى الأسواق الأوروبية في كل الأحوال، لأن الاتحاد الأوروبي يتضمن عدة استثناءات، أو "عمليات قطع"، لنظام الحظر الخاص به لدول مثل المجر".وتابعت الصحيفة، "علاوة على ذلك، تلتزم روسيا بدفع إجمالي 7 مليارات دولار لأوكرانيا على عقد مدته خمس سنوات تم توقيعه في عام 2019، يُطلق عليه اتفاقية "الضخ أو الدفع"، والتي تتطلب من موسكو أن تدفع ما إذا كانت تشحن أي غاز.وسأل أسلوند: "فلماذا لا تحصل على المال؟" قال أسلوند إن الهدف من العقوبات ليس فرض "حظر عام على التجارة مع روسيا"، ولكن "إلحاق أكبر قدر من الضرر لروسيا دون التسبب في أضرار أكبر لأوكرانيا".