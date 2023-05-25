إيران تكشف عن أحدث أسلحتها الباليستية.. صاروخ "خيبر" من الجيل الرابع!

Advertisement

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ان إيران كشفت اليوم الخميس النقاب عن الجيل الرابع من صاروخها الباليستي "خرمشهر" تحت اسم "خيبر"، والذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام.وذكرت إرنا "تم الكشف عن أحدث صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في احتفال حضره وزير الدفاع".وبحسب قناة العالم الإيرانية، فإن الصاروخ الجديد يعتبر "أكثر الصواريخ تطوراً التي صممها متخصصون في منظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الدفاع".وأشارت إلى أن الصاروخ مجهز بأحد محركات الوقود السائل الأكثر تقدماً، ومصمم بطريقة يتم فيها وضع المحرك في خزان الوقود، ما أدى إلى تقليل طول الصاروخ إلى حوالي 13 متراً".ويعتبر الرأس الحربي لهذا الصاروخ، الذي يبلغ طوله حوالي 4 أمتار "من أكبر الرؤوس الحربية المنتجة وأكثرها فاعلية"، ويمكنه حمل أكثر من طن واحد من الذخائر، وفق المصدر ذاته.كما أن السرعة العالية للرأس الحربي في إصابة الهدف تجعل أنظمة دفاع العدو غير قادرة على الكشف والاعتراض واتخاذ الإجراءات لتدمير الرأس الحربي.ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها. وتقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.(عربي بوست)