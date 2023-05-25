والد اللاعب المصري المختفي يناشده لأول مرة: لو سامعني ارجع

بعدما تدخّل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإعادة لاعب المصارعة المصري الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس، أحمد فؤاد، والذي أثارت قصته تفاعلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، خرجت عائلته عن صمتها مجدداً.

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فقد علق فؤاد بغدودة، والد أحمد بغدودة، لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية والذي لم يستكمل مسيرته مع المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس، على توجيه السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب برعاية نجله.



"لو سامعني ارجع"

وأعرب عن سعادته بالقرار، قائلًا: "إحنا اتولدنا في البلد وسنعيش فيه وسنموت فيه".



كما أضاف خلال مداخلة إعلامية، كشفت عن حالة صعبة عاشها، قائلاً: "أنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية". وأوضح أن التواصل انعدم بينه وبين نجله بعدما سافر إلى فرنسا، وناشده العودة. وتابع: "بوجه رسالة لأحمد وبقوله يا ابني دي بلدنا اللي عايشين وهنموت فيه".