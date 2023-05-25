ما هي الأسلحة الروسيّة الأشدّ خطراً على مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا؟

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جاء ذلك في لقاء له على قناة يوتيوب Judging Freedom للقاضي أندريو نابوليتانو، حيث تابع الخبير: "إن طائرة "إف-16" ليست طائرة خفية، ويمكن رؤيتها، وهي معرضة بشدة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" و"إس-400"، ولهجوم طائرات "ميغ-31" و"سو-35" الروسية". ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير العسكري والعقيد السابق دانيال ديفيس، صرّح بأنّ الطائرات الأميركية من طراز "إف-16" سيتم تدميرها مثل الطائرات الأوكرانية من طراز "ميغ-29" إذا ما نقلت إلى ساحة المعركة.جاء ذلك في لقاء له على قناة يوتيوب Judging Freedom للقاضي أندريو نابوليتانو، حيث تابع الخبير: "إن طائرة "إف-16" ليست طائرة خفية، ويمكن رؤيتها، وهي معرضة بشدة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" و"إس-400"، ولهجوم طائرات "ميغ-31" و"سو-35" الروسية".

وأشار إلى أن المقاتلة الأميركية، في حال نقلها من قبل دول غربية إلى أوكرانيا، لن يمكنها سوى حماية المجال الجوي فوق العاصمة الأوكرانية كييف فقط، لكنها ستدمر إذا ما تم استخدامها في الخطوط الأمامية أو في الهجوم المضاد.



ولخص العقيد السابق في الجيش الأميركي وجهة نظره بأن هذه المقاتلات الأميركية "سيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير طائرات "ميغ-29" الأوكرانية".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر توريد طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من بين أولوياتها. (روسيا اليوم)