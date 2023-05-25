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عربي-دولي

قيمة فستانها أكثر من 4000 دولار... إطلالات وزيرة تُثير الجدل والجمهور يُعلّق: "عارضة أزياء" (صورة)

Lebanon 24
25-05-2023 | 05:42
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أثارت الإطلالات الأخيرة لوزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الكثير من الجدل وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد قامت المنقوش هذا الأسبوع بجولة عربية إقليمية، التقت خلالها بعدد من المسؤولين وشاركت في مؤتمر نسوي، لكن إطلالاتها المختلفة أصبحت حديث الليبيين، الذين لم يهتموا كثيراً هذه المرّة بنتائج ومحتوى زياراتها، بقدر ما تركزت نقاشاتهم على لباسها ومظهرها الخارجي.
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وارتدت المنقوش فساتين وأزياء مختلفة، أثارت موجة من التعليقات المتباينة، بين من انتقد غلاء ثمنها واهتمام الوزيرة بالشكل الخارجي بقدر تركيزها على عملها السياسي والدبلوماسي لخدمة الدولة الليبية، ومن رأى أن منصبها يتطلبّ الاهتمام بالمظهر، باعتبار أنها تمثل واجهة وممثلّة الدولة الليبية في الخارج، وأنها مثال يحتذى به في الأناقة.


في هذا السياق، كتب الناشط سليم أبو خريص تعليقا قال فيه "هل هناك من يذّكر نجلاء المنقوش أن وظيفتها وزيرة خارجية وليست عارضة أزياء"، بينما رأى الناشط محمود الصافي أن هناك "مبالغة من المنقوش في لبس الأزياء غالية الثمن وصل إلى حدّ الاستعراض"، وتحدّث في هذا السياق عن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وقال إنّها كانت أقوى امرأة في العالم بلباس بسيط ومتكرّر.

وشارك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الفساتين والأزياء التي ظهرت بها خلال هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن ثمن أحد الفساتين تجاوز 4000 دولار. (العربية)
 
 
نجلاء المنقوش

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