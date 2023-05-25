قطعة أثرية من دولة عربية ستُعرض في إسكتلندا قريباً.. ما هي؟

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وقال محسن، في منشور على صفحته على "فيسبوك": "في منتصف آخر يوم من أيار الجاري، تدشن دار ليون وتورنبول الشهيرة مزاداً تشكل عبر الزمن، وتضع أهم قطعة أثرية فيه على غلاف كتالوج المزاد، وتصفها بأنها من أبرز ما تم عرضه في المزاد".وأضاف: "رأس مرمر من سبأ (اليمن) سبق ونُشرت صورته في كتاب "كنوز من اليمن القديم على الطريق الأسطوري لمملكة سبأ" في العام 1997، وكان في السابق مع مقتنيات جامع الآثار الفرنسي الشهير فرانسوا أنتونوفيتش الذي قضى معظم طفولته في القاهرة، قبل أن يؤسس معرضه في باريس".وتابع: "الرأس منحوت من مرمر مقلم، ذو رقبة رفيعة ترتفع إلى ذقن مستديرة وهو مثال رائع للنحت المميز الغامض الذي أنتجته ممالك اليمن القديم الغنية في مطلع الألفية الأولى قبل الميلاد".وأكد الخبير اليمني أنه سيُعرض في المزاد نفسه، وعل برونزي مميز من منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، مصنوع من البرونز المصبوب"، مضيفاً، "كذلك، ستُعرض لوحة تذكارية من المرمر المنحوت، على شكل شبه منحرف، بنقش بارز مع رأس مركزي لثور بملامح منقوشة، من القرن الثالث قبل الميلاد".