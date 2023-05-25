إستنفار فوق المحيط الهادىء... ماذا حصل اليوم بين طائرات روسيّة ويابانيّة؟

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها استنفرت مقاتلاتها النفاثة، بعد أن رصدت طائرات عسكرية روسية فوق المحيط الهادئ وبحر اليابان، اليوم الخميس.



وأوضحت الوزارة أنها رصدت طائرة روسية لجمع المعلومات من طراز IL-20 تحلق ذهاباً وإياباً من بحر أوخوتسك إلى المحيط الهادئ وطائرة أخرى من ذات الطراز تحلق باتجاه المياه بالقرب من جزيرة سادو. (العربية)

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