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عربي-دولي

محتجون "يُدمّرون" منزل وزير!

Lebanon 24
25-05-2023 | 07:00
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أفادت صحيفة Hindu بأن حشدا من الجمهور دمر منزل وزير الإسكان والمرافق في ولاية مانيبور بالهند، بسبب عدم قدرة السلطات على  حماية السكان من المتطرفين المسلحين.

وقالت الصحيفة: "قامت مجموعة من الغوغاء بتخريب منزل الوزير كونتوجام جوفينداس في بيشنوبور بسبب فشل حكومة الولاية المزعوم في اتخاذ خطوات لحماية السكان المحليين من المتطرفين القبليين المسلحين".
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ونوهت الصحيفة بأن حشدا من حوالي 100 شخص، معظمهم من النساء، أتلفوا البوابات والنوافذ والأثاث والإلكترونيات والسيارات المتوقفة عند منزل الوزير. (روسيا اليوم)
 
 

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