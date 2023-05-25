بينها دولة عربيّة.. تعرفوا إلى الدول الأكثر إستخداماً للهواتف الذكية عام 2022

حلَّت مصر ضمن تصنيف الدول الأكثر استخداماً لأجهزة الهاتف الذكي في العام 2022، الذي نشره موقع "newzoo".
واعتمد الموقع في تصنيفه على نموذج يستند إلى مدى التقدم الاقتصادي للبلد، والسكان، وعدد مستخدمي الإنترنت، والتركيب الديموغرافي، وإمكانية الوصول إلى الشبكات اللاسلكية.
وفي ما يلي تصنيف الدول حسب الأكثر استخداماً للأجهزة الذكية في العام 2022:
1- الصين:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 974 مليوناً
2- الهند:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 659 مليوناً.
3- الولايات المتحدة:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 276 مليوناً.
4- إندونيسيا:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 187 مليوناً.
5- البرازيل:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 143 مليوناً.
6- روسيا:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 106 ملايين.
7- اليابان:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 97 مليوناً.
8- نيجيريا:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 83 مليوناً.
9- المكسيك:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 78 مليوناً.
10- باكستان:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 72 مليوناً.
11- مصر:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 71 مليوناً.
12- الفلبين:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 69 مليوناً.
13- ألمانيا:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 68 مليوناً.
14- إيران:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 65 مليوناً.
15- فيتنام:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 65 مليوناً.
16- تركيا:
- عدد الهواتف الذكية المستخدمة: 64 مليوناً.
(عربي21)