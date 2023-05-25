بينها دولة عربيّة.. تعرفوا إلى الدول الأكثر إستخداماً للهواتف الذكية عام 2022

حلَّت مصر ضمن تصنيف الدول الأكثر استخداماً لأجهزة الهاتف الذكي في العام 2022، الذي نشره موقع "newzoo".

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واعتمد الموقع في تصنيفه على نموذج يستند إلى مدى التقدم الاقتصادي للبلد، والسكان، وعدد مستخدمي الإنترنت، والتركيب الديموغرافي، وإمكانية الوصول إلى الشبكات اللاسلكية.وفي ما يلي تصنيف الدول حسب الأكثر استخداماً للأجهزة الذكية في العام 2022: