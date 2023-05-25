كيليتشدار أوغلو يرفع دعوى ضدّ أردوغان... ما السبب؟

رفع مرشح تحالف الأمة المعارض للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان قيمتها 50 ألف دولار لبثه مقطع فيديو يربط بين المعارضة والمسلحين الأكراد.



وقال جلال جيليك، محامي كيليتشدار أوغلو: "لقد رفعنا دعوى قضائية من أجل كشف حساب الفيديو المزيف". (روسيا اليوم)

Advertisement