مدير سابق في "غوغل": الذكاء الاصطناعي يستطيع قتل العديد من الأشخاص

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أوضح إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، أن نماذج الذكاء الاصطناعي العريضة تشكل خطرا وجوديا على الإنسانية.وحذر من أن الذكاء الاصطناعي ستكون لديه القدرة على إيذاء أو قتل العديد من الأشخاص في المستقبل القريب.كما أعرب عن قلقه بشأن "الخطر الوجودي" للتكنولوجيا سريعة التطور، وحذر من صعوبة احتوائها، موضحاً أن العديد والعديد والعديد والعديد من الأشخاص سيتعرضون للأذى أو القتل.وقال شميدت في مؤتمر مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول "ستريت جورنال" في لندن، إن هناك سيناريوهات قريبة تتحدث عن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على اكتشاف ثغرات ومشكلات في الإنترنت وأنواع جديدة من البيولوجيا.كما لفت إلى أن هذا خيال اليوم، لكنه من المرجح أن يكون المنطق صحيحا، لافتا إلى أنه وعندما يحدث ذلك، فإن الأشرار سيكونون مستعدين لاستعمال هذه الأنظمة. (العربية)